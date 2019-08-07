خاصية تويتر الجديدة تعني بإتاحة تأجيل إشعارات التغريدات أمام المستخدم لفترة زمنية محددة بثلاث خيارات مختلفة
بعد غيابها لفترة عن الساحة عادت جين مانشون ونج خبيرة التسريبات وتحليل التطبيقات لتظهر اختبار شركة تويتر لخاصية جديدة، تتمثل بإتاحة خيار تأجيل التنبيهات والإشعارات لفترة زمنية بعد وصولها.
حيث أشارت ونج على
بأنها اكتشفت عمل تويتر على خاصية مفيدة، تمكن المستخدم من إسكات التنبيهات لفترة زمنية محددة بثلاث خيارات مختلفة.
Twitter is testing Snooze feature, allowing users to pause notifications for 1 hour, 3 hours or 12 hours!— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 6, 2019
I wrote a blog for the first look of this unreleased feature https://t.co/EoNYaRHraQ
Tip @Techmeme pic.twitter.com/qm3aMM2Q00
الخيار الأول يمكن المستخدم من إعادة تنشيط النبيهات بعد ساعة واحدة من تعطيلها، والثاني يطيل التعطيل لثلاث ساعات، أما الأخير وهو الأطول ويمتد لـ 12 ساعة؛ بطريقة مشابهة لمبدأ عمل منبه الساعة.
ويظهر في الصورة التي شاركتها الباحثة لتحليل بيانات التطبيق أيقونة جرس التبيهات في أعلى واجهة الإشعارات على شكل “رمز كتم الصوت”، بالضغط عليها تخرج قائمة معنونة بـ ” Snooze Notification” أي غفوة التنبيهات لتظهر الخيارات الزمنية الثلاث لتفعيل الميزة.
لتبدو تويتر باختبار هذه الميزة أقرب من أي منصة اجتماعية أخرى من دمج خاصية لطالما اعتاد المستخدمين اللجوء إليها في حالات الانشغال بالعمل أو داخل الاجتماعات ولمحاضرات أو حتى لتفادي الإشعارات المزعجة؛ عبر كتم كافة التبيهات من الهاتف نفسه، لكن بهذه الخاصية قد يصبح المستخدم أكثر تخصيصاً ويقوم بكتم اشعارات لتغريدات بعينها عند الحاجة.
ومن الواجب التنبيه أن اختبار المنصة لمثل هذه الميزات لا يعني بالضرورة توفيرها للجمهور في نسخة التطبيق الثابتة، أو حتى إطلاقها بشكل تجريبي، كما لا ينفي أيضاً احتمال توفير المنصة لخاصية تأجيل التبيهات هذه مستقبلاً لما فيها من إفادة من حيث زيادة التحكم بالإشعارات وتوفير تجربة مميزة.
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المصدر
wongmjane/blog
التدوينة تويتر تختبر خاصية جديدة لتعطيل الإشعارات وتأجيلها لفترة زمنية محددة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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