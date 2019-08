دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تختبر خاصية جديدة لتعطيل الإشعارات وتأجيلها لفترة زمنية محددة

خاصية تويتر الجديدة تعني بإتاحة تأجيل إشعارات التغريدات أمام المستخدم لفترة زمنية محددة بثلاث خيارات مختلفة

بعد غيابها لفترة عن الساحة عادت جين مانشون ونج خبيرة التسريبات وتحليل التطبيقات لتظهر اختبار شركة تويتر لخاصية جديدة، تتمثل بإتاحة خيار تأجيل التنبيهات والإشعارات لفترة زمنية بعد وصولها.

حيث أشارت ونج على

Twitter is testing Snooze feature, allowing users to pause notifications for 1 hour, 3 hours or 12 hours!



I wrote a blog for the first look of this unreleased feature https://t.co/EoNYaRHraQ



Tip @Techmeme pic.twitter.com/qm3aMM2Q00