متطوعون أتراك يتفقدون مشاريع تركيا في لبنان

بيروت / الخليج 365

زار فريق من الطلاب المتطوعين الأتراك سفارة بلادهم لدى العاصمة اللبنانية بيروت، إلى جانب عدد من المؤسسات، في إطار "برنامج تبادل الخبرات 2019" الذي تشرف عليه الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

واطلع الطلاب الأتراك على الأعمال التي تقوم بها المؤسسات التركية بلبنان، في إطار النسخة الثالثة من "برنامج تبادل الخبرات".

وبدأ الطلاب الأتراك برنامجهم بالاستماع إلى معلومات حول لبنان قدمها مدير مكتب "تيكا" في بيروت سرحات كوتشوك كورت.

وفي إطار البرنامج، زار الطلاب مقر السفارة التركية لدى بيروت، ومكتبي معهد يونس أمره والخطوط الجوية التركية.

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وقال براق أوزدن، الخبير لدى "تيكا"، في حديث للأناضول، إنهم تلقوا معلومات عن الأنشطة الرامية إلى تعزيز الروابط بين تركيا ولبنان، خلال الزيارات التي قاموا بها إلى الممثليات التركية.

ويهدف "برنامج تبادل الخبرات" إلى بناء جسور الصداقة بين الطلاب في مختلف الجامعات التركية ونظرائهم حول العالم، ومشاركتهم في أنشطة تطوعية.



ومن المرتقب أن يزور 500 طالب من مختلف الجامعات التركية، 35 دولة في إطار البرنامج، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في المشاريع التي تقوم بها "تيكا" في تلك الدول.

ويقام البرنامج بنسخته الثالثة، هذا العام بالتعاون بين عدة مؤسسات، على رأسها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، ووكالة الخليج 365، ورئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، والخطوط الجوية التركية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) ووقف شباب تركيا.

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