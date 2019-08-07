الجوازات: اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح.
وقال اللواء سليمان اليحيى: إن إنهاء إجراءات الحاج لا يستغرق أكثر من 15 ثانية، وأشار مدير عام الجوازات إلى وصول أكثر من 1.8 مليون حاج من الخارج.
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