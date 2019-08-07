الجوازات: اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح.

وقال اللواء سليمان اليحيى: إن إنهاء إجراءات الحاج لا يستغرق أكثر من 15 ثانية، وأشار مدير عام الجوازات إلى وصول أكثر من 1.8 مليون حاج من الخارج.