إثيوبيا والسودان تعلنان حربا مشتركة على تهريب السلاح والبشر

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أفادت وكالة الأنباء الأثيوبية "إينا" إن المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، ديميلاش جبرميكائيل، وقع الاتفاقية مع نظيره السوداني أبو بكر مصطفى.
© REUTERS / TIKSA NEGERI
وكانت إثيوبيا قد طالبت الحكومة السودانية رسميا بتشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة التركية عبر الحدود المشتركة بينهما إلى الداخل الإثيوبي، بحسب العين الإخبارية.
يشار إلى أن عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا دخلت مرحلة خطيرة، إذ تصاعدات تصريحات المسؤولين في أديس أبابا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير خارجيته، بعد تزايد تهريب الأسلحة عبر السوان نحو جارتها الجنوبية.
وقدم وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنه جبيو، في تقريره عن أداء وزارته للأشهر الستة الماضية أمام البرلمان، تفاصيل عمليات تهريب الأسلحة، معلنًا تقدم بلاده بطلب لحكومة السودان بتشديد الرقابة والسيطرة على تلك العمليات عبر الحدود المشتركة.
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