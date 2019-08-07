دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي ستكون من أولى الشركات المستخدمة لمستشعر سامسونج المميز بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد علامة Redmi لإطلاق هاتفها الأول المميز بمستشعر 64 ميجا بيكسل في الربع الأخير من 2019، بينما تقدم شاومي أول هاتف يضم مستشعر سامسونج المميز بدقة 108 ميجا بيكسل لاحقاً.

أعلنت شركة شاومي اليوم أنها ستكون من أولى الشركات المستخدمة لمستشعر سامسونج المميز بدقة 64 ميجا بيكسل في إصدار جديد من علامة Redmi يكشف عنه في السوق الهندي في الربع الأخير من هذا العام، حيث يتميز مستشعر ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل وبحجم 1/7″ 0.8-μm، أي أكبر من مستشعر 48 ميجا بيكسل بنسبة 38%.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا المستشعر دقة 9248 في 6936 بيكسل، أي يمكن دعم طباعة ملصق إعلاني بحجم 3.26 أمتار، كما يدعم إنتاج صور بتفاصيل أكثر دقة وجودة أعلى.

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كما يدعم المستشعر التصوير في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أعلى عن طريق إستخدام 1.6μm مع تقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة، كما تعمل تقنية ISOCELL Plus في المستشعر على إنتاج صور بألوان مميزة بدقة أعلى مع تحسينات في إستشعار الضوء بنسبة 15%، أيضا يدعم المستشعر صور بحجم 0.8 ميكرومتر دون خفض دقة وجودة التصوير، ومن المقرر أن تدعم تقنية Smart ISO على ضبط حساسية الضوء وفقاً للإضاءة المحيطة.

ولقد أكدت شاومي أيضاً على أنها ستكون من أولى الشركات المستخدمة لمستشعر ISOCELL الجديد من سامسونج والذي يتميز بدقة 108 بيكسل، حيث تقدم لاحقاً أول هاتف مميز بكامير بدقة 100 ميجا بيكسل، لدعم صور بدقة 12032 في 9024 بيكسل.

المصدر

هذا الموضوع شاومي ستكون من أولى الشركات المستخدمة لمستشعر سامسونج المميز بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.