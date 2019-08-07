عباس يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي ويؤكد رفضه "إملاءات" واشنطن

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي في ظل مقاطعته الإدارة الأمريكية منذ كانون أول/ديسمبر .2017
وأكد عباس ، للوفد الأمريكي برئاسة رئيس الأغلبية في الكونغرس ستيني هوير ، على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ورفضه لـ "الإملاءات والقرارات الأمريكية" المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.
وجدد عباس بحسب ، وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية /وفا/ التأكيد على أن إسرائيل "لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات".
ونقلت الوكالة عن أعضاء الوفد دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام، فيما أجاب عباس على أسئلة طرحها الوفد متعلقة بإمكانية تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأوقفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ كانون أول/ديسمبر 2017 على أثر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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