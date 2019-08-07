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سيارة ملغومة تقتل ثلاثة أطفال في شمال شرق سوريا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت الشرطة إن ثلاثة أطفال قتلوا في انفجار سيارة ملغومة اليوم الأربعاء قرب مركز اتصالات في بلدة بشمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه قوات كردية حذرت من أنها تواجه خلايا جهادية نائمة.

ووصف المتحدث باسم الشرطة علي حسن الحادث بأنه "تفجير إرهابي" كان يستهدف عربة عسكرية.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة أعمدة دخان تتصاعد من مبنى ومن سيارة متفحمة.

ووقعت سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية من بينها تفجيرات لسيارات ملغومة استهدفت بلدات وأحياء في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وحلفائها.

وقالت الشرطة إن تفجير دراجتين ناريتين في اليوم السابق بمدينة الحسكة أدى لمقتل صبي في الخامسة عشرة من عمره.

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وفي الشهر الماضي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير سيارة أدى لإصابة ثمانية أشخاص أمام كنيسة في مدينة القامشلي.

وحذر قادة أكراد سوريون من الخطر الذي تشكله الخلايا النائمة بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية من السيطرة على آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا هذا العام.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن تفجير اليوم الأربعاء.

 

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