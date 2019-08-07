الان تتابع تأهل 10 متسابقين للمرحلة النهائية لجائزة عكاظ 13 للشعر العربي الفصيح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أعلنت اللجنة التنفيذية لسوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر، عن تأهل عشرة متسابقين لجائزة السوق للشعر العربي الفصيح إلى المرحلة النهائية في المسابقة، وذلك على مسرح السوق الرئيسي بمنطقة العرفاء.
وشارك في أولى المرحلة النهاية للمسابقة 22 شاعرًا يُمثلون معظم الدول العربية، في حين أن الجائزة لهذا العام أخذت منحى جديدًا أضفى مزيدًا من التشويق على الجائزة، إذ ستُسجَّل حلقات تلفزيونية، وفي الختامي سيعلن اسم شاعر عكاظ، ويقلَّد بردة شاعر عكاظ، ويعلن كذلك اسم الشاعرين الثاني والثالث.
يُذكر أن الشعراء المتأهلين هم: عبله غسان محمد خالد من الأردن، ومحمد إبراهيم محمد من السعودية، وعبدالله موسى بيلا من بوركينا فاسو، وشتيوي عزام الغيثي من السعودية، وعبدالله محمد عبيد من اليمن، وشفيقه وعيل من الجزائر، ومحمد أب من موريتانيا، وإبراهيم أحمد مطاعن من السعودية، ومنى حسن الحاج من السودان، وشيماء محمد حسن من مصر.
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