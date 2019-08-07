وتصبح المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة؛ بحسب صحيفة "الرياض".

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كانت هذه تفاصيل خبر قطر والسعودية توقعان اتفاقية خلال مؤتمر رفيع المستوى بشأن "الوساطة وحل النزاعات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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