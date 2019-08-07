"أنصار الله" تكشف تفاصيل عمليات عسكرية واسعة على حدود السعودية

ذكر ذلك الموقع الرسمي لـ"أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى تأكيد العميد سريع، أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات عسكرية واسعة في الحدود مع السعودية وفي جبهة الضالع، مشيرا إلى أن الإعلام الحربي لم يكشف إلا عن جزء منها.

© AP Photo / Hani Mohammed

وجاءت تصريحات يحي سريع، خلال حفل الدورة التخصصية التأهيلية قادة كتائب " دورة الشهيد أبو ردفان الرشيدي" من معهد الشهيد الثلايا لتأهيل القادة، التي انعقدت بمشاركة عدد من الضباط من مختلف المحاور والوحدات، بحسب موقع "أنصار الله".

وأوضح العميد سريع أن ظروف المعركة ومعطياتها تغيرت تماما عما كانت عليه في بداية العدوان، مشيرا إلى أن الواقع القتالي الميداني في صالح "أنصار الله".

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وأكد سريع أن القوات المسلحة شهدت نقلات نوعية وإنجازات ونجاحات ملموسة.

وأضاف: "قواتنا المسلحة انتقلت من طور الدفاع إلى الهجوم بمختلف صنوفها، متطرقا إلى ما حققته الضربات الاستباقية الناجحة للقوة الصاروخية والطيران المسير من نجاحات في تغيير موازين القوى وردع العدوان".

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" إلى أن الضربات الصاروخية الاستباقية للقوات المسلحة مستمرة إذا لم يتوقف العدوان، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون الأشد إيلاما ضد ما وصفه بـ"العدوان".