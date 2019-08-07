"أنصار الله" تكشف تفاصيل عمليات عسكرية واسعة على حدود السعودية

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ذكر ذلك الموقع الرسمي لـ"أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى تأكيد العميد سريع، أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات عسكرية واسعة في الحدود مع السعودية وفي جبهة الضالع، مشيرا إلى أن الإعلام الحربي لم يكشف إلا عن جزء منها.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأوضح العميد سريع أن ظروف المعركة ومعطياتها تغيرت تماما عما كانت عليه في بداية العدوان، مشيرا إلى أن الواقع القتالي الميداني في صالح "أنصار الله".
وأكد سريع أن القوات المسلحة شهدت نقلات نوعية وإنجازات ونجاحات ملموسة.
وأضاف: "قواتنا المسلحة انتقلت من طور الدفاع إلى الهجوم بمختلف صنوفها، متطرقا إلى ما حققته الضربات الاستباقية الناجحة للقوة الصاروخية والطيران المسير من نجاحات في تغيير موازين القوى وردع العدوان".
ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" إلى أن الضربات الصاروخية الاستباقية للقوات المسلحة مستمرة إذا لم يتوقف العدوان، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون الأشد إيلاما ضد ما وصفه بـ"العدوان".
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