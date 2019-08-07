نائب رئيس "الانتقالي الجنوبي" اليمني: لن نستهدف سوى الإرهابيين في قصر معاشيق

القاهرة – سبوتنيك. وأضاف في تغريدة على "تويتر": "لن تتعرض القوات الجنوبية إلا للإرهابيين الذين اتخذوا من قصر معاشيق وكرا، أما إخوتنا الجنوبيين في الحرس الرئاسي فدمهم دمنا وكل من يلقي سلاحه فهو آمن".

يأتي ذلك فيما تدور اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي التي تحاول اقتحام القصر لإسقاط الحكومة التي تتخذه مقرا.

يشار إلى أن اشتباكات محدودة اندلعت، اليوم الأربعاء، بين مسلحين، وبين قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين حاولوا، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لقوات الحزام الأمني منير اليافعي، اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم.

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وأضاف أن اشتباكات محدودة دارت بين الطرفين أسفرت عن سقوط جريح على الأٌقل من المهاجمين.

وأشار إلى تحليق طائرات حربية تابعة للتحالف في سماء المنطقة، بالتزامن مع انتشار جنود من قوة الواجب السعودية في بوابات القصر الرئاسي.

وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية في عدن، على خلفية اتهامات أطلقها نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، أمس الثلاثاء، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير المشالي اليافعي.