مشروع مياه استراتيجي تدشنه الإمارات في اليمن

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أبوظبي: دشن الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمينة مشروعا استراتيجيا لليماه في منطقة القطايا، بحسب بيان رسمي.
ونقل البيان عن مدير الشؤون الإنسانية في الهلال الأحمر محمد الجنيبي قوله إنه تمت "إعادة تأهيل وتجهيز البئر الإرتوازية، وخزان مياه بسعة 100 الف لتر مكعب، وشبكة المياه بطول 36 ألف متر، وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة".
وستستفيد أكثر من ألفي أسرة يمنية كانت تعاني من شح المياه في المنطقة، بحسب البيان.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.
وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي خفضا في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".
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