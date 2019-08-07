قلق سعودي أميركي من استهداف حرية الملاحة في الخليج

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واشنطن: أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه التقى مع نظيره الأميركي ريك بيري الثلاثاء في واشنطن مشددًا على أن البلدين أكدا عزمهما "العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".

وأضاف الفالح في تغريدة له على تويتر أن البلدين عبرا عن قلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج.

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وناقش الفالح وبيري أوضاع سوق النفط وحرص المملكة على استقرارها، حيث أكد الفالح التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها "بتنسيق الإنتاج والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية".

وتصاعدت التوترات منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي وافقت بموجبه على تقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تشل اقتصادها.

وتسعى واشنطن إلى تشكيل تحالف أمني بحري، بعد أن حملت طهران مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز.

