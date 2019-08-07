دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تكشف غداً عن هاتف Realme 5 المميز بمستشعر 64 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Realme للإعلان عن هاتف Realme 5 مزود بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر بدقة 64 ميجابكسل، حيث حددت الشركة حدثًا غداً 8 أغسطس لكي تقدم Realme 5 في السوق الهندي.

أفترض الكثيرون أن الهاتف الذكي المزود بكاميرا 64 ميجابكسل سيطلق عليه اسم Realme 4، ولكن من المرجح ألا يحدث ذلك بسبب أن معظم الشركات الصينية تتعمد تخطي هذا الرقم نظرًا إلى أنه يعتبر رقم سيء الحظ في بلادهم.

وعلاوةً على ذلك، أكد Madhav Sheth، الرئيس التنفيذي لشركة Realme India بشكل غير مباشر أن الشركة ستتخطى بالفعل رقم أربعة مع هاتفها الذكي القادم، فقد قام Madhav بتغيير اسمه الشخصي على صفحته على موقع تويتر إلى Madhav ‘5’ Quad، مما يؤكد لنا أن الهاتف القادم سيطلق عليه اسم Realme 5.

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أيضاً ليست هذه المرة الأولي التي يقوم فيها الرئيس التنفيذي بتغيير اسمه على موقع تويتر بهدف الترويج إلى منتج قادم، فقد سبق وقام بتغيير اسمه إلى Madhav X خلال فعاليات إطلاق هاتف Realme X في الهند.

يذكر أن Realme تعقد مؤتمر أخر في الصين في 15 من أغسطس للإعلان عن هاتف Realme 5 في السوق الصيني، لذا نترقب إنطلاق أول هاتف بمستشعر 64 ميجا بيكسل غداً.

المصدر

هذا الموضوع Realme تكشف غداً عن هاتف Realme 5 المميز بمستشعر 64 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.