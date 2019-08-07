دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب شات تعتزم جمع مليار دولار للاستثمار في المحتوى والواقع المعزز والاستحواذات

سناب شات بحاجة للنمو وهذا يتطلب الاستثمارات في النواحي التي تجذب المستخدمين الجدد، ومن أجل تحقيق ذلك تعتزم شركة سناب جمع تمويل جديد بمقدار مليار دولار على شكل قرض قصير الأجل.

تخطط سناب لاستخدام التمويل الجديد في استثماره بإنشاء المزيد من المحتوى الحصري الذي ينشر فقط على الشبكة الاجتماعية، وزيادة مزايا الواقع المعزز، بالإضافة لاحتمالية الاستحواذ على شركات ناشئة أخرى تستخدم خدماتها في النمو.

كانت السنة الماضية صعبة على شركة سناب من ناحية سعر السهم ونمو المستخدمين، وانتعشت مؤخراً نسبياً لاسيما بعد أن أطلقت مزايا الألعاب وتطوير أشكال جديدة من العدسات.

لكن بنفس الوقت ظهرت تطبيقات جديدة مثل TikTok وزيادة حدة المنافسة من فيس بوك أدت لصعوبة مهمة زيادة نمو مستخدمي سناب شات.

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وستطرح سناب فرصة الحصول على سندات قابلة للتحويل يتم استحقاقها في عام 2026 ويمكن حينها للمستثمرين الحصول على قيمتها مع فوائدها على شكل نقود أو أسهم أو مزيج بينهما.

وستستغل سناب فرصة انخفاض معدلات الفائدة حالياً ومع زيادة طلب المستثمرين على هذا النوع من السندات، فإنه من المتوقع أن تجمع التمويل المطلوب هذا الأسبوع.

التدوينة سناب شات تعتزم جمع مليار دولار للاستثمار في المحتوى والواقع المعزز والاستحواذات ظهرت أولاً على عالم التقنية.