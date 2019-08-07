في سابقة هي الأولى من نوعها، رفعت شركة فيسبوك دعوى قضائية ضد مطورين اثنين للتطبيقات تتهمهم فيها بإجراء نقرات احتيالية من خلال تنزيل برمجيات خبيثة على جهاز المستخدم يقوم بالنقر بشكل احتيالي على إعلانات فيس بوك.
والقضية تخص شركتي LionMobi و JediMobi اللتين مركزهما الرئيسي في هونغ كونغ و سنغافورة على التوالي.
وأوضحت فيسبوك أن شركة LionMobi قامت بالترويج لتطبيقاتها الخبيثة على فيس بوك وهو انتهاك لسياساتها. وتقوم فكرة هذه التطبيقات الاحتيالية على تنزيل برمجيات خبيثة تقوم بالنقر التلقائي على إعلانات معينة تظهر للمستخدم أثناء تصفحه فيس بوك. ومن خلال هذه النقرات يكسب مطوري التطبيقات الأموال بطريقة غير مشروعة.
وأكدت الشبكة الاجتماعية أنها حظرت مطوري التطبيقات من استخدام شبكتها الاعلانية وستعوض الخسائر المالية الناجمة عن النقرات الاحتيالية على الإعلانات بأثر رجعي حتى تاريخ مارس من العام الجاري.
وكانت شركة جوجل قد رفعت من إجراءاتها الأمنية تجاه مثل هذه التطبيقات الاحتيالية، وفي اكتوبر الماضي أزالت أكثر من 30 تطبيق يستخدم أساليب إعلانية احتيالية، وتتواجد على متجر جوجل بلاي تطبيقات لديها ملايين مرات التنزيل من الشركتين المذكورتين.
التدوينة فيسبوك تقاضي مطوري تطبيقات نقرات إعلانية احتيالية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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