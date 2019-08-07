بغداد تعتزم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بعد عيد الأضحى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، أن وزارة المالية العراقية تعتزم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه مدير فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، أن الحكومة المركزية غير قادرة على صرف رواتب جميع الموظفين قبل العيد.

وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، لـ"رووداو"، إنه "تحدث مع مسؤولي وزارة المالية الذين أكدوا عدم إمكانية إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان قبل العيد، لأن عملية إرسال وصرف الرواتب تحتاج لعدة أيام من أجل إتمامها"، موضحا أن "الحكومة العراقية سترسل الرواتب إلى إقليم كردستان بنفس الطريقة التي أرسلت من خلالها رواتب الشهر المنصرم"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جهته، أكد مدير فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، عابد صالح، أن "الحكومة المركزية غير قادرة على صرف رواتب جميع الموظفين قبل العيد"، موضحا: أن "عددا من الوزارات ستتسلم الرواتب عقب انقضاء عطلة العيد، وكذلك موظفي إقليم كردستان".

ومنذ مطلع عام 2019 ترسل الحكومة المركزية يومي 16 و17 من كل شهر 453 مليار دينار كقسم من رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما تتكفل وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بتأمين القسم الآخر من الرواتب، والبالغ 378 مليار دينار.