السيسي يوضح مقصده من تصريح "التريليون دولار"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، ما كان يقصده من تصريحاته في مؤتمر الشباب، قبل أيام، بأن مصر تحتاج موازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشكلات المطروحة.

وقال السيسي في كلمته على هامش افتتاحه مجمع الأسمدة في العين السخنة، شرقي البلاد: "كتبت إحدى الصحف أن مصر تحتاج تريليون دولار لحل مشاكلها.. لا.. أنا بتكلم على مصروف وليس حل مشكلات، إحنا عايزين دولة بحجم مصر فيها 100 مليون (نسمة) ومش عايزين مشكلات ولا مصاعب فيحتاج مصروفها نحو تريليون دولار"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "المصري اليوم".

والتريليون دولار تساوي ألف مليون دولار، علما بأن سعر الدولار يبلغ حاليا نحو 16.5 جنيه مصري.

كما أكد السيسي كذلك خلال كلمته قدرة مصر على هزيمة جماعات العنف والإرهاب "المتستر بالدين".

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وأضاف الرئيس المصري أن "استكمال مخطط إعادة بناء مصر الجاري تنفيذه حاليا في شتى المجالات، هو حائط الصد الأول لمحاولات جماعات العنف والإرهاب، التي لا تسعى إلا للتخريب والتدمير".

وأشار في كلمته إلى أن إرادة البناء والتعمير ستهزم إرادة الهدم، مضيفا أن ما ترتكبه الجماعات الإرهابية بعيد كل البعد عن تعاليم أي دين.