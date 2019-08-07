أوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، ما كان يقصده من تصريحاته في مؤتمر الشباب، قبل أيام، بأن مصر تحتاج موازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشكلات المطروحة.
وقال السيسي في كلمته على هامش افتتاحه مجمع الأسمدة في العين السخنة، شرقي البلاد: "كتبت إحدى الصحف أن مصر تحتاج تريليون دولار لحل مشاكلها.. لا.. أنا بتكلم على مصروف وليس حل مشكلات، إحنا عايزين دولة بحجم مصر فيها 100 مليون (نسمة) ومش عايزين مشكلات ولا مصاعب فيحتاج مصروفها نحو تريليون دولار"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "المصري اليوم".
والتريليون دولار تساوي ألف مليون دولار، علما بأن سعر الدولار يبلغ حاليا نحو 16.5 جنيه مصري.
كما أكد السيسي كذلك خلال كلمته قدرة مصر على هزيمة جماعات العنف والإرهاب "المتستر بالدين".
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
وأضاف الرئيس المصري أن "استكمال مخطط إعادة بناء مصر الجاري تنفيذه حاليا في شتى المجالات، هو حائط الصد الأول لمحاولات جماعات العنف والإرهاب، التي لا تسعى إلا للتخريب والتدمير".
وأشار في كلمته إلى أن إرادة البناء والتعمير ستهزم إرادة الهدم، مضيفا أن ما ترتكبه الجماعات الإرهابية بعيد كل البعد عن تعاليم أي دين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوضح مقصده من تصريح "التريليون دولار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.