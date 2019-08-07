اليمن.."الانتقالي الجنوبي" يدعو للنفير واقتحام قصر معاشيق بعدن

عدن/ شكري حسين / الخليج 365

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، أنصاره إلى "النفير العام"، والتوجه إلى قصر "معاشيق" الرئاسي بمحافظة عدن، للسيطرة عليه وإسقاط من وصفهم بـ "الخونة".

جاء ذلك في مقطع مصور على لسان نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، عرضته قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس، والذي ظهر فيه ضمن مجموعة من قيادات المجلس.

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وقال "ابن بريك" الذي ظهر في زيي عسكري: "المجلس الانتقالي يدعو كافة أبناء شعبنا وقواتنا الجنوبية للنفير العام والذهاب لقصر معاشيق لإسقاط الخونة الذين ينتمون إلى مليشيات حزب الإصلاح الإخوانجي، الذي تعمد إراقة الدم الطاهر وإدخال البلد في متاهات".

وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب آخران في اشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، عقب عملية التشييع التي جرت لقائد قوات الدعم والإسناد منير اليافعي "أبو اليمامة" وعدد من الجنود الذين سقطوا مطلع أغسطس/آب الجاري في استهداف معسكر الجلاء غربي المدينة.

والثلاثاء، أطلق "ابن بريك" تحذيرا من بقاء الحكومة الشرعية في عدن، باعتباره "خطرا" لن يقبل به "الجنوبيون"، تزامنا مع دعوات شعبية باقتحام قصر معاشيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.