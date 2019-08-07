اليمن.. قتيل وجريحان في حصيلة أولية لاشتباكات عدن

الخليج 365/ شكري حسين

قتل شخص، وأصيب آخران في اشتباكات مسلحة اندلعت بالقرب من محيط قصر معاشيق الرئاسي بمحافظة عدن "جنوبي البلاد"، حسب مراسل الخليج 365.

واندلعت اشتباكات بين قوات تابعة للحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، عقب عملية التشييع التي جرت لقائد قوات الدعم والإسناد منير اليافعي "أبو اليمامة" وعدد من الجنود الذين سقطوا مطلع أغسطس/آب الجاري في استهداف معسكر الجلاء غربي المدينة.

وتسببت الاشتباكات في مقتل أحد المشيعين ويدعى إبراهيم الربيعي وإصابة اثنين آخرين.

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وبحسب شهود عيان، حلق الطيران الحربي التابع لدول التحالف العربي فوق سماء مدينة عدن، لمراقبة الوضع بحسب وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصدر في قوات التحالف العربي.

وذكر الشهود، أن قوات الحزام الأمني قطعت كل الطرق المؤدية إلى قصر معاشيق من جهة البنك الأهلي وطريق قلعة صيرة ملعب الشهيد الحبيشي وسط "كريتر".

وأضافوا في احاديث منفصلة للأناضول، أن أحد الوية الحماية الرئاسية نشر دبابات ومدرعات أمام محيط القصر الرئاسي.

والثلاثاء، أطلق نائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" باليمن هاني بن بريك تحذيرا من بقاء الحكومة الشرعية في عدن، باعتباره "خطرا" لن يقبل به "الجنوبيون"، تزامنا مع دعوات شعبية باقتحام قصر معاشيق.

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