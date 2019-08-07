"المركزي الهندي" يعزز تحفيز اقتصاده بخفض سعر الفائدة

نيودلهي/ الخليج 365

أعلن البنك المركزي الهندي، الأربعاء، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في محاولة من سلطات البلاد لتحفيز الاقتصاد المحلي المتراجع.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه خفض سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو"، بـ 0.35 بالمئة إلى 5.4 بالمئة.

و"الريبو" هو سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي في عمليات إقراضه للبنوك العاملة في السوق المحلية.

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وتسعى نيودلهي عبر "أداة خفض أسعار الفائدة" إلى تحفيز الاقتصاد المحلي المتراجع، بهدف ضخ سيولة إلى الأسواق المحلية وخلق وظائف.

وذكر البنك أن توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي خلال السنة المالية الجارية، تراجعت إلى 6.9 بالمئة، نزولا من 7 بالمئة في توقعات سابقة.

ويبدأ العام المالي بالهند مطلع أبريل/ نيسان، حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

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