وزارة الكهرباء العراقية تعلن عن اتفاقية الربط مع الأردن

بغداد (العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقيع اتفاقية مع الأردن، للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلاً أوقات الذروة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "متمثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية".

وأوضحت أن "الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية".

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وأشارت في البيان إلى "توصل الطرفان إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن".

وأوضحت الوزارة، أن "الهدف من المشروع هو سد النقص في الطاقة مستقبلاً في أوقات الذروة للمساهمة بالمنفعة المتبادلة بين البلدين".

وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية من انقطاع مبرمج في تجهيز الطاقة الكهربائية رغم أن العراق أنفق على مدار 12 عاما ما يقارب 40 مليار دولار على هذا القطاع، وفق تقارير حكومية.

وشهد العراق عجزًا كبيرًا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.

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