اتفاق بين المعتقلين الفلسطينيين وإدارة سجن "عوفر"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن المعتقلين في سجن عوفر غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجن.

وأضاف في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن الاتفاق جاء بعد جلسة حوار استمرت نحو الساعة.

ويتضمن الاتفاق، بحسب البيان:" إعادة المعتقلين الذين تم نقلهم إلى سجون هشارون، وهداريم وجلبوع (شمال)، ونقل ستة منهم إلى معتقل النقب الصحراوي (جنوب) إلى حين العمل على إعادتهم مجدداً إلى سجن عوفر".

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وقال نادي الأسير، الاثنين الماضي، إن قوات إٍسرائيلية قامت بعملية نقل وعزل عدد من المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر غربي رام الله، عقب عملية اقتحام نفذتها الأحد.

ومطلع العام الجاري، أصيب أكثر من 100 معتقل فلسطيني في سجن عوفر جراء اعتداءات قوات أمنية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، ونحو 5700 في كافة السجون، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير.

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