الحوثيون يعلنون استهداف معسكر سعودي في نجران بصاروخ باليستي

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365
أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي في نجران جنوب غربي المملكة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحي سريع، اطلعت عليه الخليج 365، فيما لم يرد تعليق فوري من قوات التحالف أو الجانب السعودي.
وقال سريع إن القوة الصاروخية التابعة لجماعته، أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر F" على معسكر للجيش السعودي فى منطقة رجلا بنجران.
وتحدث عن أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية".
وتابع" الضربة الصاروخية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي و"مرتزقته" (في إشارة إلى جنود يمنيون) وقد شوهدت سيارات الإسعاف تهرع لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران".
وأشار أن هذه الضربة، جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة فى وقت كان العدو (الجيشان السعودي واليمني) يحضر للزحف باتجاه مواقع قواتنا في الحدود".
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من الجانب السعودي أو الجيش اليمني حول الأمر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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