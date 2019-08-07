"النهضة": رشّحنا مورو لرئاسة تونس كونه يحظى بقبول دولي

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

قالت حركة "النهضة" التونسية، إنها اختارت نائب رئيسها عبد الفتاح مورو، مرشّحا لانتخابات الرئاسة المقررة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، كونه "يحظى بقبول دولي عالٍ".

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحركة في العاصمة تونس.

واعتبر الهاروني أن "ترشيح مورو للرئاسة قرار تاريخي، ولأول مرة تتخذ النهضة قرارا بترشيح أحد أبنائها للانتخابات الرئاسية".

ونفى "وجود فيتو على النهضة من قوى إقليمية ودولية ديمقراطية"، في ردّه على سؤال بشأن إمكانية عدم قبول قوى دولية صعود إسلامي إلى الرئاسة.

وأضاف في ذات السياق: "لا يوجد أي فيتو ضد حركة النهضة دوليا، سواء من الدول أو القوى الديمقراطية أو الدول التي تدعم تونس في مسارها الديمقراطي".

وتابع، في السياق ذاته، قائلا "إن وجد فيتو من دول أخرى ضد النهضة (لم يذكر هذه الدول)، فإن هذا لا يعني الحركة التي رشحت رجل دولة".

وشدّد على أنه "من الطبيعي أن يكون لحزب في حجم النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية، ومورو رئيس البرلمان بالنيابة هو شخصية توافقية معروفة بالانفتاح والاعتدال والأصالة داخل الحركة وخارجها".

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وأفاد بأن "تزكية مورو للرئاسة كانت باقتراح من رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي تنازل عن حقه في الترشح، وفق ما يفرضه القانون الداخلي للحركة، وتم التصويت داخل مجلس الشورى لصالح ترشيح مورو بموافقة 98 صوتا لصالحه و5 أصوات متحفّظة و0 معارضين".

من جهة أخرى، قال الهاروني إن حركته "أجرت مشاورات مع شخصيات سياسية على غرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للبحث عن مرشح توافقي لكنها لم تتمكن من ذلك".

وبيّن أن "حركة النهضة كانت ترغب في ترشيح شخصية توافقية للرئاسة، إلا أنها لم تتوصل لذلك وقررت ترشيح شخصية من داخل الحركة".

ودعا الهاروني "ناخبي النهضة إلى التصويت فقط لمرشح الحركة للرئاسية ولقائماتها التشريعية"، معتبرا أن "النهضة ليست صندوق دعم لأحد" حسب قوله.

ومنذ السبت الماضي، وإلى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عُقد اجتماع لمجلس شورى النهضة في دورته الثلاثين، بمدينة الحمامات (شمال شرق)، للنقاش والحسم في الشخصية التي سترشحها الحركة للانتخابات الرّئاسية.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وانطلقت الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي ستتواصل إلى 9 أغسطس/آب الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا يوم 14 من الشهر الحالي.

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