سلمان_للإغاثة يسلم مواد طبية للمستشفيات في #صنعاء و #حجة

الخليج - واس سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن اليوم 106.624 كيلو غراماً من المواد الطبية مخصصة للمستشفيات في محافظتي صنعاء وحجة. يأتي ذلك في إطار المساعدات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.

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