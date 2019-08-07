- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
دعا وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، في بيان رسمي اليوم، سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى وقف توسعها الاستيطاني وذلك على خلفية إعلانها خططاً لبناء اكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية لنهر الأردن.
مما يذكر أن لجنة التخطيط العليا للاحتلال الإسرائيلي كانت قد قررت في 5 و 6 أغسطس الجاري بناء 2,304 وحدات سكنية جديدة بمستوطناتها بالضفة الغربية لنهر الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر #بريطانيا تدعو الإحتلال لوقف توسعها الاستيطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.