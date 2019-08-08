ناقد رياضي سعودي يكشف كواليس شراء آل الشيخ لنادي ألميريا

أكد ناقد رياضي سعودي أن الصحف الإسبانية تتحدث عن ضحة كبيرة في الرياضة السعودية وثورة في نادي ألميريا الإسباني الذي قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بشراؤه خلال الأيام القليلة الماضية .

وأضاف أن التجربة هذه المرة ستكون مختلفة لثلاث أمور كالتالي:-

أولا عملية الشراء في الدوري الإسباني ستكون مكلفة للغاية

ثانياً المنافسة في الدوري الإسباني صعبة وستأخذ وقت كبير.

ثالثاً أن المشروع سيكون مختلف عن تجربة بيراميدز فيما يتعلق بالوقت والذي قد يصل لعشرات السنين حتى يصل للمنافسة .

وأشار أن المبلغ الذي دفعه في شراء النادي معقولة للغاية بالنظر الى إمكانيات النادي وان خطة ادارة المشروع ستكون على مراحل.

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