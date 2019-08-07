بنغازي - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي تلقت وكالة سبوتنيك نسخة منه إن "نسور الجو يدمرون طائرة مقاتلة من نوع L39 على مدرج مطار مصراتة العسكري والتي كانت تقصف مدنيين في تخوم طرابلس".
وأضاف البيان أن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد عدم استخدام المطار للعمليات العسكرية من قبل مليشيات المسلحة".
وتابع البيان أن "أية طائرة ستخرج من مطار مصراتة سوف يتم استهدفها من قبل سلاح الجو".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري: طائرات الجيش الليبي تستهدف مقاتلة "إل-39" في الكلية الجوية بمصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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