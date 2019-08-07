دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نظام آبل iOS 13 ربما يجبر فيس بوك على تغيير طريقة إجراء المكالمات على تطبيقاتها

تحديث مختلف سيظهر على نظام آبل iOS 13 عند إطلاقه سيجبر فيس بوك على وضع طريقة جديدة لإجراء المكالمات على تطبيقاتها.

تعمل شركة آبل على ميزة أمنية جديدة على نظام تشغيلها لهواتف آيفون تهدف إلى إيقاف التطبيقات التي تستخدم تقنية بروتوكولات الصوت عبر الإنترنت (VOIP) من العمل في الخلفية بمجرد توقف المستخدم على تصفحها، وهي الميزة التي ستؤثر بالسلب على تطبيقات مثل واتساب وماسنجر وغيرها من التطبيقات التي تعمل بنفس الطريقة لتوفير المكالمات للمستخدمين.

وتستخدم الكثير من تطبيقات المكالمات هذه الميزة في الخلفية لتسريع استقبال وارسال المكالمة واشعار المستخدم لكن ربما لن تستمر كثيرًا.

وبحسب تقرير موقع The Information، فإن آبل لن تسمح باستخدام تقنية بروتوكولات الصوت عبر الإنترنت في خليفة الهاتف بعد في نظام iOS 13 القادم، وذلك لتجنب أي فرصة لمطوري تلك التطبيقات من الوصول إلى صوت المستخدمين وربما التنصت عليهم دون علمهم. حيث أن إمكانية الوصول إلى الصوت تكون في الفترة التي يستخدم فيها الشخص التطبيق فقط.

كانت آبل قد أعلنت عن خطة التحديث الجديد في مؤتمر المطورين هذا العام، لكنها بدأت الآن بالخطوات الفعلية لتدشينها.

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لكن السؤال الذي يطرأ الآن، طالما كانت آبل تعلم بإمكانية تنصت التطبيقات على المستخدمين، فلماذا استمرت بتقديمها حتى الآن؟

وهو الأمر الذي طرح تحليلات حول قيام مصنعة آيفون بهذه الخطوة لقتل المنافسة مع تطبيقات مثل ماسنجر وواتساب لصالح iMessage.

المصدر:

The Information

التدوينة نظام iOS 13 ربما يجبر فيس بوك على تغيير طريقة إجراء المكالمات على تطبيقاتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.