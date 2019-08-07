دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تكشف لأول مرة عن معالج Exynos 9825 بتقنية 7 نانومتر لهواتف Note 10

أعلنت سامسونج عن أحدث معالجاتها المتمثل في Exynos 9825 والذي يأتي بتقنية 7 نانومتر وسيكون حاضرًا على أجهزة Note 10.

كشفت شركة سامسونج قبل ساعات من مؤتمر الإعلان عن هاتفها الجديد Note 10، عن معالجها الجديد والذي يأتي بتقنية 7 نانومتر لأول مرة في تاريخ الشركة بالإضافة لكونه بتقنية EUV (extreme ultra-violet) التي تتميز فيها الشركة عن غيرها من الشركات، ليكون حاضرًا على أجهزة نوت 10 بحسب التقارير، ما يعني أن كفاءة الهواتف ستكون أعلى وأسرع من هواتف S10 خاصة التي تباع في المنطقة وتحتوي المعالج السابق Exynos 9820.

وربما لا يوجد اختلافات كثيرة أعلنت عنها الشركة في موقعها حول المعالج، ربما لترك الأمر لمؤتمرها هذا اليوم.

لكن على أي حال، فإن المعالج يأتي مع وحدة المعالجة Cheetah M4 التي تحتوي ثمان نوى تشمل نواتين معالجة من الجيل الرابع مصممة خصيصًا، ونواتين Cortex-A75 لرفع الأداء، وأربع نوى Cortex-A55 لزيادة الكفاءة، كما يحتوي على وحدة معالجة عصبية لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي وخصوصًا في معالجة الصور وتقنيات الواقع.

وبالرغم أنه يأتي بنفس عدد وحدات المعالجة في المعالج Exynos 9820 إلا أن المعالج الجديد أصغر حجمًا من الجيل السابق.

على نفس الجانب، فإن المعالج سيدعم الجيل الرابع لكن باستطاعته دعم الجيل الخامس بفضل مودم Exynos Modem 5100 من سامسونج.

فيما يستطيع دعم الشاشات بدقة 4K UHD (4096×2160) وWQUXGA (3840×2400)، مع إمكانية دعم تسجيل الفيديو حتى دقة 8K بسرعة 30 إطار في الثانية أو 4K UHD بسرعة 150 إطار في الثانية وهذا ربما يعطي تلميح بإمكانية قدوم شاشة Note 10 مع سرعة 150 إطار في الثانية كأول شاشة تصل للرقم.

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تحسن منتظر عن النسخ السابقة

يُشار أن سامسونج استخدمت Exynos 9820 بتقنية 8 نانومتر وSnapdragon 355 بتقنية 7 نانومتر في هواتف S10.

أما في الوقت الحالي، فربما تستخدم معالجها الجديدة Exynos 9825 بتقنية 7 نانومتر في أجهزتها للحصول على أفضل أداء. لكن بطبيعة الحال مع بقاء استراتيجية استخدم المعالجات الخاصة بها خارج أوروبا وكندا واعتماد معالجات كوالكوم هناك.

الجدير بالذكر أن كوالكوم أعلنت قبل أيام عن نسخة محدثة من معالجها الأخير باسم Snapdragon 855 Plus مع بعض التحسينات.

المصدر:

Samsung

التدوينة سامسونج تكشف لأول مرة عن معالج Exynos 9825 بتقنية 7 نانومتر ظهرت أولاً على عالم التقنية.