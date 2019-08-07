الخارجية البريطانية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، اليوم الأربعاء: "نحن نحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني الذي يتعارض مع القانون الدولي، ويعزز الضم الفعلي للضفة الغربية".
وأضاف راب: "بينما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تصاريح بناء 715 وحدة للفلسطينيين في المنطقة ج، هناك الكثير الذي يمكن فعله لتلبية احتياجات ما يقدر بنحو 300 ألف فلسطيني يعيشون هناك، والمملكة المتحدة مستمرة في حث الحكومة الإسرائيلية على تطوير آلية تسمح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة ج".
وتابع راب: "المملكة المتحدة أيضا لا تزال قلقة للغاية من استمرار هدم السلطات الإسرائيلية لممتلكات الفلسطينيين".
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