- 1/2
- 2/2
© AFP 2019 / BERND VON JUTRCZENKA
وكان حزب حركة نداء تونس (حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي)، أعلن في بيان له مساء أمس الثلاثاء، عن مساندة ترشح وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث دعا جميع نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح.
وأرجعت حركة نداء تونس مساندة ترشيح الزبيدي: "لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي"، مذكّرة بأنه "تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال".
وأشار الحزب إلى أن هذا القرار يأتي بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وانطلقت مرحلة تقدم المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، 2 أغسطس/ أب الجاري، فيما سيغلق في التاسع من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يترشح لانتخابات الرئاسة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.