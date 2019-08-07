"أنصار الله": مقتل وإصابة مجندين سعوديين ويمنيين بقصف معسكر في نجران

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة تطلق صاروخاً باليستيا من طراز بدرF على معسكر للجيش السعودي وقوات يمنية في رجلاء بنجران".

ونقلت "المسيرة" عن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، تأكيده أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف الجيش السعودي والعسكريين اليمنيين".

ولفت إلى أن "سيارات الإسعاف تهرع إلى المعسكر المستهدف في رجلاء لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران".

ومنذ 5 أعوام يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.