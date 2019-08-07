انفجار سيارة مفخخة في بلدة القحطانية شمال شرقي سوريا

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن هناك "معلومات أولية عن انفجار سيارة مفخخة جانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية، أسفر عن وقوع أضرار مادية في المركز".

وأضافت: "ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أطفال في تفجير السيارة المفخخة قرب مركز اتصالات القحطانية".