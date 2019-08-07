وأثارت مقابلة المشيخص مع الإذاعة الإسرائيلية ضجة على وسائل التواصل وموجة من الانتقادات الحادة لآرائها، ما دفع إلى الرد على حملة الهجوم عليها عبر حسابها على "تويتر".
ورأت المشيخص أن "هناك عداء كبير من الفلسطينيين للسعوديين"، مشيرة إلى زيارة وفد إعلامي عربي، بينهم سعوديون، إلى إسرائيل، في يوليو/ تموز الماضي.
وقالت في حوارها مع الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، إن "الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل"، مضيفة أنها "مستعدة لزيارة إسرائيل في المستقبل".
ورأت المشيخص أن "هناك عداء كبير من إخوتنا في فلسطين لنا كسعوديين، ولا أعلم ما هو مبررهم، خاصة أن السعودية هي ثاني دولة مانحة لهم، وأول دولة عربية مانحة لهم". وقالت: "إذا زرت إسرائيل في المستقبل، لا أريد أن أذهب إلى أماكن فيها عرب فلسطينيون".
وأكدت أن "هناك تطابق كبير في المواقف بين دول الخليج وإسرائيل بشأن إيران وهذا واضح جدا بالنسبة للجميع، فهناك جبهة واحدة تهدد الشرق الأوسط بالكامل وهي إيران وأذرعها في المنطقة متمثلة بحزب الله والحوثيين".
كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تثير ضجة بحوار "غير مسبوق" مع الإذاعة الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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