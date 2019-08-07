السعودية توقف حركة الملاحة في ميناء جدة

وبحسب الحساب الرسمي للإمارة على موقع "تويتر"، فقرار وقف الملاحة بالميناء جاء بسبب "سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية".

​وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم في مكة، وغائما جزئيا في المدينة المنورة وغائما جزئيا قد تتخللها سحب رعدية في جدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، بلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.