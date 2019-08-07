الأمن العراقي يعتقل ثامن متهم هارب من سجن الشرطة

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، جاء فيه:

"بإشراف، ومتابعة مستمرة، وتوجيهات من وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، لفرق العمل الخاصة بالبحث والتحري التي أمر بتشكيلها على خلفية هروب عدد من المتهمين من موقف مركز شرطة القناة، فقد نجحت هذه الفرق بإلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين".

وأضافت الوزارة أن إجراءات البحث ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على الهاربين الآخرين، وألمحت وزارة الداخلية العراقية، في ختام بيانها، إلى أن العدد المتبقي للهاربين هو ستة فقط.

وأمر وزير الداخلية العراقية، ياسين طاهر الياسري، السبت الماضي 2 أغسطس، بإعفاء كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة بغداد – الرصافة، ومدير قسم شرطة باب الشيخ، وحجزهم في مقر الوزارة، على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أن الوزير الياسري، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

وأفادت بأن الوزير أمر بحجز ضابط مركز شرطة القناة، والوجبة المكلفة بالواجب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ملفتة إلى أنه أوعز أيضا بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.

وأعلن الناطق باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن في بيان، يوم الأحد 3 أغسطس، أن القوات الأمنية تتمكن من إلقاء القبض على اثنين من الموقوفين الفارين من مركز شرطة القناة.

وأوضح معن أن مفارز شرطة بغداد تتمكن من إلقاء القبض على أحد الهاربين في بيوت التجاوز خلف مركز شرطة القناة ببغداد، وقد كان داخل أحد خزانات الماء بعد مطاردته من قبل القوة المنفذة للواجب.

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ولفت إلى أن مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة بغداد، وتحديدا سيطرة بغداد – واسط، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين أيضاً من مركز شرطة القناة ببغداد.

ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور لحظة الهروب التي جرت دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خاليا من الحراسة.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، الاثنين الماضي 5 أغسطس، أن محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، أصدرت أمر توقيف خمسة ضباط، وثمانية منتسبين على خلفية هروب المتهمين بقضايا مخدرات من أحد مراكز الشرطة في العاصمة، قبل نحو يومين.

ونوه المركز إلى أن عدد المتهمين الهاربين من مركز الشرطة، 14 متهما بقضايا مخدرات، بينهم مدان محكوم بالسجن، لمدة 10 سنوات بحقه.

وأكدت محكمة التحقيق المركزية، حسبما جاء في البيان، أن المتهمين الهاربين ألقي القبض على ستة منهم، فيما لا يزال 8 آخرون هاربين، وصدرت بحقهم أوامر قبض فضلاً عن تعميمها.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن أغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات، وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.