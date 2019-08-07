خطوة أخرى.. سفينة حربية أمريكية تصل إلى قطر

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وقالت الوزارة في بيانها: "وصلت إلى ميناء حمد، ظهر أمس، السفينة الحربية الأمريكية جون بي مورتا".
وكشف البيان أن السفينة وصلت إلى الميناء "لإجراء عمليات الصيانة خلال رحلتها والتي تعد لأول مرة في دولة قطر".
ولفت بيان الدفاع القطرية إلى أنه "تعتبر هذه الزيارة بمثابة خطوة أخرى في إطار الشراكة الاستراتيجية الأمريكية القطرية المتنامية".
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وافتتحت قاعدة "العديد" العسكرية في الدوحة عام 1996، ووصلت تكلفة إنشائها في ذلك الحين لمليار دولار، تحملت أمريكا نسبة 60 في المئة، بينما تحملت قطر 400 مليون دولار من تكلفة الإنشاء.
وفي عام 2015، وصل عدد القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية إلى 10 آلاف جندي و120 طائرة عسكرية.
وأصبحت قاعدة "العديد" الجوية في قطر عام 2009، مقرا ميدانيا للقيادة العسكرية المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، وهي القيادة المسؤولة عن آسيا الوسطى وحتى القرن الأفريقي.
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