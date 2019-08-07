فيديو مثير للاهتمام... الملك سلمان في عمر 3 سنوات

وقالت إنه أول شريط مصور للملك سلمان في مثل هذا العمر.

وكان حساب "دارة الملك عبد العزيز"، الموثق على موقع تويتر، نشر صورة نادرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز برفقة والده الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن.

ويرجع تاريخ التقاط الصورة التي أظهرت الملك سلمان في عامه الثالث، إلى عام عام 1357 هـ — 1938 م، وتم التقاطها خلال إلقاء الملك عبد العزيز كلمة في حفل استقبال وفود الحجاج بمكة المكرمة.

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