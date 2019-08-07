- 1/2
- 2/2
القاهرة - سبوتنيك. قتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية لقوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، في محافظة ديالى، وذلك ضمن حملة موسعة لتطهير العاصمة بغداد ومحافظات أخرى من فلول التنظيم.
© REUTERS / Rodi Said
وتابعت الخلية: "تمكنت القوة من مداهمة وكر كان يختبئ بداخله أربعة إرهابيين من داعش، حيث تم قتلهم جميعا وتدمير الوكر".
وكان العراق قد أطلق، يوم الاثنين الماضي، عملية عسكرية جديدة للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله بالساعة ٠٦٠٠ من صباح هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، في مناطق ديالى".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 عناصر من "داعش" خلال المرحلة الثالثة من عملية أمنية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.