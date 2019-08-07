مقتل 4 عناصر من "داعش" خلال المرحلة الثالثة من عملية أمنية في العراق

القاهرة - سبوتنيك. قتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية لقوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، في محافظة ديالى، وذلك ضمن حملة موسعة لتطهير العاصمة بغداد ومحافظات أخرى من فلول التنظيم.

© REUTERS / Rodi Said

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن "قوة مشتركة ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وخلال عمليات إرادة النصر في مرحلتها الثالثة، تلاحق مجموعة من الإرهابيين في "منطقة وادي الكلال (شمال شرقي ديالى)".

وتابعت الخلية: "تمكنت القوة من مداهمة وكر كان يختبئ بداخله أربعة إرهابيين من داعش، حيث تم قتلهم جميعا وتدمير الوكر".

وكان العراق قد أطلق، يوم الاثنين الماضي، عملية عسكرية جديدة للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله بالساعة ٠٦٠٠ من صباح هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، في مناطق ديالى".