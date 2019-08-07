شاومي تنتج أول هاتف لا يحتاج إلى بطارية لشحنه

حصل مسؤولو شركة شاومي الصينية على براءة اختراع لإنتاج أول هاتف في العالم لا يحتاج بطارية لكي يتم شحنه؛ حيث من المقرر أن يُعلن عن مزيد من التفاصيل بخصوصه خلال الفترة المقبلة.
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وأورد موقع أندرويد أوثورتي، المتخصص في الشؤون التقنية، إلى أن الهاتف سيكون مزودًا بألواح طاقة شمسية صغيرة، ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها، كما ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة تقلل من استهلاك الطاقة وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريبًا مقارنة بالهواتف الأخرى.
وبحسب التقارير ذاتها فأن كاميرا الهاتف الأمامية ستكون مخفية تمامًا تحت الشاشة اللمسية على أن يكون مدعومًا بهيكل مقاوم للماء والأتربة ومستشعر لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة اللمسية.
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ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة على أن تكون كل مكوناته صديقة للبيئة.المزيد:
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