اعتماد «مرسال» نظاماً جمركياً موحداً في الإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس أبوظبي: «الخليج»

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كل من الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، وجمارك دبي، في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في الدوائر الجمركية والمنافذ الحدودية بالدولة.

وقع الاتفاقية والمذكرة محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، بحضور كل من أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وأحمد عبدالله الخييلي مدير مكتب المفوض رئيس الهيئة، ومبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، وسالم الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي، وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي على تطبيق نظام «مرسال» وتحديثاته، كنظام إلكتروني جمركي في إمارة أبوظبي، تحت إشراف الهيئة في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، بينما تنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمارك دبي على استخدام وتطبيق النظام الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى الدائرة (نظام مرسال)، كنظام موحد لجميع الإدارات الجمركية في الدولة.

وقال علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك، رئيس الهيئة، إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يمثل نقلة حضارية نوعية في مسيرة العمل الجمركي في الدولة، تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

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وأكد أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد يساهم في تعزيز الرقابة والنزاهة الجمركية والارتقاء بإمكانات الإدارات الجمركية في مجال إدارة المخاطر وتبادل المعلومات والبيانات بشكل لحظي يعزز من قدرة الهيئة والدوائر المحلية على إدارة الحدود .وأضاف أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي تهدف إلى تطبيق نظام «مرسال» الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى جمارك دبي وتحديثاته كنظام إلكتروني موحد في الدولة يتم تطبيقه لدى جمارك أبوظبي، كبديل لنظام (ظبي) المعمول به حالياً، تحت إشراف الهيئة وفي إطار خطتها لتوحيد الأنظمة في كل الإدارات الجمركية في الدولة.

من جهته، قال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «إن توقيعنا مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للجمارك يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية حكومة أبوظبي في دعم الجهود المبذولة لتوطيد أواصر التعاون المشترك والترابط البناء بين الجهات الحكومية لتعزيز منظومة العمل الجمركي، ورفع مستويات الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حفظ أمن المجتمع، وتسهيل التجارة المشروعة عبر الحدود، والمساهمة في تنمية الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات».

وأعرب أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك في تطوير العمل الجمركي في الدولة وسعيها نحو توحيد الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية.

وأكد على التداعيات الإيجابية لقرار تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في سرعة تدفق البيانات عن حركة البضائع والمسافرين، وتطوير منظومة إدارة المخاطر الجمركية، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ القرار الصحيح على المستويين الاتحادي، والمحلي، في الوقت المناسب.