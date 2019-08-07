تكاليف الشحن والحر يرفعان أسعار «أضاحي العيد» بنسبة 15%

دبي - بواسطة محمد فارس أكد تجار مواشٍ أن تأخر وصول شحنة المواشي للمملكة وتوقف صادرات السودان من المواشي، ساهم في رفع قيمة الأضاحي بنسبة تصل إلى 15%.

وقال تاجر المواشي عمار البقالي لـ«الأيام»: «إن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها مياه الخليج العربي، وبالأخص التوتر الحاصل في مضيق هرمز، تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن البحري، وذلك بعد فرض رسوم تأمين إضافية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الأضاحي على المواطن والمقيم».

وأشار البقالي إلى أن بواخر الأغنام عادة ما تنطلق من الساحل العماني باتجاه دول الخليج، حيث تعتبر عمان حاليا النقطة الرئيسية لتصدير المواشي، كما أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وقلق التجار من نفوق المواشي أيضا ساهم في ارتفاع قيمة الأضاحي، بعد ترددهم في استيراد كميات كبيرة.

وأوضح عمار البقالي بأن قيمة الماشية الصومالية تباع حاليا بـ 55 دينارًا، زنة 15 كيلوجرامًا، بينما في العام الماضي بيعت بقيمة لا تتجاوز 48 دينارًا، أيضا الخرفان العربية أو ما يطلق عليها الخرفان النعيمية، ارتفع سعرها ليصل إلى ما يقارب 130 دينارًا بزنة 25 كيلوجرامًا، بينما في العام الماضي بيع الخروف العربي بـ 110 دنانير فقط.

وأكد البقالي أن الإقبال على حجز الأضاحي هذا العام قل نوعا ما مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب تزامن عيد الأضحى المبارك مع العطلة الصيفية، وتفضيل الكثير من المواطنين قضاء عطلة العيد في الخارج، وسفر الجاليات العربية لدولهم لقضاء فرحة العيد بين أهلهم وذويهم، إذ تعتبر الجاليات العربية والآسيوية النسبة الأكبر من زبائن الأضاحي، لارتباطها الوثيق بالعادات والتقاليد السائدة في بلدانهم الأم. Advertisements إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة شاهد أيضا: صو.. قبل الشراء.. 13 شرط أساسي يجب توافره في أضاحي عيد الأضحى



وذكر أن الجمعيات الخيرية هي الجهات الأبرز حاليا، التي تحجز الأضاحي استعدادًا لنحرها في عيد الأضحى المبارك.

أما تاجر المواشي أحمد الجبل؛ فأشار بدوره إلى أن سوق المواشي نشط في الأونة الأخيرة، وقد بلغ نسبة مبيعاته من المواشي حوالي 80% من الكميات المتوفرة لديه، وأكد أن الإقبال على المواشي الصومالية هي الأبرز بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالمواشي النعيمية.

فيما نفى الجبل أي ارتفاع في الأسعار حاليًا، مؤكدًا استقرار الأسعار لديه، من الأغنام الصومالية والخرفان العربية والأبقار الصومالية.