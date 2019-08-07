حركة «النهضة» التونسية ترشح عبدالفتاح مورو لانتخابات الرئاسة

صادق مجلس شورى حركة النهضة التونسية ليل الثلاثاء/صباح الأربعاء، بالإجماع، على تزكية عبدالفتاح مورو مرشحًا للحركة في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت إذاعة «موزاييك» عبر موقعها الإلكتروني.
وأضافت الإذاعة أن ترشيح مورو جاء عقب اجتماع للمجلس مساء الثلاثاء، وأن تزكية مورو تمت دون تصويت.
وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها السابق بعدم تقديم مرشح من داخلها في انتخابات الرئاسة المقررة منتصف الشهر المقبل، بحسب المصدر نفسه.
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