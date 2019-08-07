«زي النهارده».. وفاة الرئيس اللبناني كميل شمعون 7 أغسطس 1987

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كميل شمعون كان هو الرئيس الثانى للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وقد جاء خلفا لفؤاد شهاب وبقى في منصبه في الفترة من ٢٣ سبتمبر ١٩٥٢ إلى ٢٢ سبتمبر ١٩٥٨، وهو مولود في ٣ إبريل ١٩٠٠ في دير القمر، قضاء الشوف، لبنان انتخب سنة ١٩٥٢ بعد استقالة بشارة الخورى، شهدت نهاية عهده اضطرابات عرفت بأحداث ١٩٥٨ حينما أراد تجديد فترة ولايته الرئاسية، إلا أنه ووجه برفض من بعض القوى اللبنانية، التي كانت ترفض سياسته.

وكان على رأس هذه القوى كمال جنبلاط أسس سنة ١٩٥٨ حزب الوطنيين الأحرار وترأس سنة ١٩٧٦ الجبهة اللبنانية أحد أبرز طرفى الصراع أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. تولى سنوات الحرب عدة مناصب حكومية آخرها منصب وزير المالية إلى تاريخ وفاته «زي النهارده» في ٧ أغسطس ١٩٨٧، خلفه على رأس حزب الوطنيين الأحرار نجلاه دانى، ثم دورى وقد شارك في الحكومات اللبنانية المتعاقبة لفترات طويلة، ودخل في تشكيل ٧ حكومات كوزير فعين عام ١٩٣٨ وزيراً للمال ثم عين وزيراً للداخلية والبريد والبرق من ٢٥ سبتمبر ١٩٤٣ حتى ٣ يوليو ١٩٤٤.

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ثم عين في ١٤ ديسمبر ١٩٤٦ وزيراً للمال وذلك حتى ٧ يونيو ١٩٤٧، وفى ٧ يونيو ١٩٤٧ عين وزيراً للداخلية والصحة والإسعاف العام وظل في المنصب حتى ١٩ مايو ١٩٤٨ وفى ١ يوليو ١٩٧٥ حتى ١٥ سبتمبر ١٩٧٦ تولى وزارات الداخلية والبريد والبرق والهاتف والموارد المائية والكهربائية، وفى ١٥ يونيو ١٩٧٦ عين وزيراً للدفاع الوطنى، وبعده في يوم وبتاريخ ١٦ يونيو ١٩٧٦ عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطنى ووزيراً للخارجية والتربية الوطنية والتصميم العام وظل وزيراً للتربية الوطنية والتصميم العام حتى ١٥ سبتمبر ١٩٧٦، بينما بقى نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطنى والخارجية حتى ٩ ديسمبر ١٩٧٦وفى ٣٠ إبريل ١٩٨٤ عين وزيراً للمال والتعاونيات والإسكان وظل على رأس الوزارات حتى وفاته. انتخب نائبا ثمانى مرات في البرلمان وذلك في انتخابات الأعوام: ١٩٣٤و ١٩٣٧و ١٩٤٣و ١٩٤٧و ١٩٥١و ١٩٦٠و ١٩٦٨و ١٩٧٢ وأسس حزب الوطنيين الأحرار وترأسه من ١٩٥٨ إلى ١٩٨٥ وأسس حزب الدستور مع كل من مجيد أرسلان، حميد فرنجية، ميشال زكور، صبرى حمادة، سليم تقلا، وبشارة الخورى وفى عام ١٩٤٤عين وزيراً مفوضا للبنان لدى بريطانيا وفى عام ١٩٤٨ مثل لبنان لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك. وفى عام ١٩٦٨ أسس حلفا سمى بالحلف الثلاثى. ترأس الجبهة الوطنية والتى أسست عام ١٩٧٦. ولكميل شمعون مؤلفات منها مراحل الاستقلال، وأزمة في لبنان.