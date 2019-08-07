الجيش التركي يحيد 4 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ محمد طوسون/ الخليج 365

حيّد الجيش التركي، 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في اشتباكات خلال عملية "المخلب" شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأربعاء، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وإرهابيي "بي كا كا" خلال عملية "المخلب" المستمرة.

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وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين.

وأشارت أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 80.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.