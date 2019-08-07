154 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، الأربعاء، بحراسة شرطية إسرائيلية.
وقال فراس الدبس، مسؤول قسم "الإعلام"، في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "154 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى، خلال الفترة الصباحية، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة".
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
وأشار الدبس إلى أن الاقتحامات "تزامنت مع اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية بوحشية على حارس المسجد مهند إدريس، عند مصلى باب الرحمة واعتقال المُصلي نظام أبو رموز".
وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.
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