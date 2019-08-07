الحوثيون يعلنون سيطرتهم على 37 موقعا قبالة نجران السعودية

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365
زعمت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأربعاء، سيطرتها على 37 موقعا في عمليات هجومية بمحافظة الجوف (شمال)، قبالة نجران السعودية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات "الحوثيين"، يحي سريع، نشره عبر صفحته على "فيسبوك".
وقال سريع إن "أفراد الجيش واللجان الشعبية (يتبعون الحوثيين) تمكنوا خلال الأيام الماضية من تطهير وإحكام السيطرة على 37 موقعاً في مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف اليمنية قبالة نجران، في عملية هجومية ناجحة".
وأضاف أن "العملية نفذتها وحدات متخصصة من مختلف الصنوف من ألوية الصماد، واللواءين 29 ميكا عمالقة، و145 مشاة".
وتحدث المصدر عن مقتل أكثر من 41 "مرتزقا" بينهم قيادات، خلال المواجهات (في إشارة إلى جنود بالجيش اليمني).
وزعم أنه تم تدمير أكثر من 24 آلية وعربة وأسلحة مختلفة واغتنام كمية من الأسلحة.
وأشار أن العملية تم توثيقها بعدسة الإعلام الحربي وستبث لاحقاً.
ولم يصدر تعقيب من قبل الجيش اليمني أو التحالف العربي، اللذين نفيا إعلانات حوثية سابقة بشأن السيطرة على مواقع قرب الحدود السعودية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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