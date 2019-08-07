تراجع #أسعار_النفط بفعل التوتر التجاري بين #أمريكا و #الصين

الخليج - واس

انخفضت أسعار النفط اليوم مع استمرار تأثر السوق بالضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا أو 0.32 % إلى 58.75 دولار للبرميل .

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.22 % عن آخر تسوية إلى 53.51 دولار للبرميل.